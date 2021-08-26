РИАМО - 26 авг. В Москве задержали двух ранее судимых женщин, которые представлялись инспекторами и проверяли торговые точки, требуя с работников и руководителей деньги за выявленные нарушения, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, в 2011 году в Москве была зарегистрирована общественная организация, название которой схоже с наименованием одной из государственных надзорных служб.

«Нарушая законодательство, контролеры-добровольцы нанимали сотрудников, которых обучали административному праву и приемам психологического воздействия. Принятым на работу гражданам они выдавали удостоверения инспекторов и направления для проверки юридических лиц», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, злоумышленники вводили в заблуждение касательно своих полномочий управляющих и продавцов торговых объектов. Выявляя разнообразные нарушения, фиктивные ревизоры предлагали работникам избежать штрафов, заплатив деньги на месте.

Следствие установило, что в прошлом году женщины инсценировали проверку зоомагазина и получили от продавца 7 тыс. рублей. Через год злоумышленницы повторно обратились к потерпевшей с предложением откупа от потенциальных проблем. Она перечислила им такую же сумму, однако на этот раз сообщила о подозрительных ревизорах в полицию.

В отношении подозреваемых возбуждено дело о мошенничестве, женщин поместили под домашний арест.