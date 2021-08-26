РИАМО - 26 авг. Проекты парков в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущине и Верее стали победителями в номинациях «Исторические поселения» и «Малый город» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото проектов будущих парков.

«То, что вы видите на фотографиях, пока только проекты. Но скоро они станут замечательными парками в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущине и Верее. Все эти шесть парков победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», — написал Воробьев.

Он уточнил, что проекты стали победителями в номинациях «Исторические поселения» и «Малый город».

Победителей конкурса объявили в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского форума «Среда для жизни: город и вода». Подмосковье стало одним из лидеров по числу побед: из 13 заявок 6 победили.

Проекты благоустройства набережной реки Нары в Серпухове и благоустройство участка набережной реки Оки в районе улиц Нижней Набережной и Фабричной в Кашире получили награды в номинации «Исторические поселения».

В номинации «Малый город» награды получили: в разделе городов с населением 50-100 тыс. человек – зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину, с населением 20-50 тыс. человек – благоустройство берега Стахановского озера в Электрогорске и благоустройство территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Иерусалимского до улицы Парковой в Пущине, до 20 тыс. человек – концепция благоустройства общественных территорий – пешеходная зона г. Верея (2-я очередь) в Наро-Фоминском округе.

«Конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений, старт ему дал (президент РФ – ред.) Владимир Владимирович Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. За эти три года уже 21 наш проект одержал победу, 10 из которых полностью реализованы. В нашем регионе 22 исторических города и 53 малых. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет особое внимание их развитию», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Серпухов

Территорию набережной реки Нары в Серпухове планируют сделать доступной и привлекательной для жителей и туристов. Набережная будет разделена на тихую и активную зоны. В активной зоне будут детские, спортивные площадки, главный павильон, площадка для мероприятий. Смотровая площадка и ротонда раскроют новые виды на исторический центр города и на реку.

Реализация проекта позволит объединить общественные пространства в центре города: Соборную гору, Принарский парк, Высоцкий монастырь, площадь Ленина. Появится новая природно-рекреационная территория.

Кашира

В результате благоустройства участка набережной Оки в районе Нижней Набережной и Фабричной улиц планируют обустроить подход к реке для жителей - сейчас такого подхода в черте города нет.

На берегу реки появятся набережная, рекреационная территория. Там смогут проводить время люди разного возраста. Благоустроенная набережная должна связать несколько проектов благоустройства. Это будет одна из главных культурных площадок города. Будут сохранены знаменитые пейзажные характеристики Каширы, и это станет одной из визитных карточек города.

Клин

Улицу Чайковского планируют переделать в променад – место для встреч, светского общения и культурного обмена. Благоустройство планируют провести в три этапа. В ходе первого будет благоустроен участок улицы Чайковского от пересечения со Спортивным проездом до Советской площади с участком набережной.

Тротуарный транзит сделают комфортным, безопасным, в едином стилистическом ключе. Фасады домов и ограждения выполнят в одном историческом стиле. Тротуары расширят, там положат плитку. В порядок приведут озеленение, появится новое освещение.

Кроме того, будет проложена велодорожка, которую интегрируют в существующую веломаршрутную сеть. На прилегающем участке набережной обустроят тихое природное место, которое может стать точкой притяжения для молодоженов, - там появится ротонда для фотосессий. Пешеходный мостик через реку станет одновременно смотровой площадкой. Вдоль противоположного берега будет пешеходный деревянный настил со скамейками и лежаками.

Электрогорск

На набережной Стахановского озера планируют организовать пляж, спуски к воде, площадки для мероприятий, детскую и спортивную площадки, зоны для отдыха и прогулок. В ходе благоустройства будут максимально учитывать и сохранять природные особенности озера, бесконфликтное и разнообразное сосуществование разных групп пользователей.

Пущино

В рамках проекта планируют благоустроить центральную городскую площадь на территории бывшего парка аттракционов. В новом парке смогут отдыхать жители всех возрастов. Научную специфику Пущина раскроют с помощью архитектуры парка. Будет сохранено существующее композиционное решение площади, но наполнение поменяют под современные запросы.

Появятся новые прогулочные маршруты, будет решена проблема с парковками, создадут спортплощадки, в том числе для пожилых. Центральное пространство обустроят для отдыха и камерных выступлений. Планируется также поставить легкий павильон семейного кафе, где можно будет проводить детские праздники. Главная площадь и зеленые пространства будут объединены вокруг в единое пространство для отдыха.

Верея

Проект планируется реализовать в центре Вереи: северная граница участка идет вдоль берега реки Протвы, западная ограничена проездом вдоль фасада здания Историко-краеведческого музея. На юге участок прилегает к Советской площади, на юго-востоке и востоке – к территории свободных земель с густой растительностью. Доминантой участка станет памятник культурного наследия – собор Рождества Христова.

На территории Краеведческого музея планируют установить летнюю террасу и смотровую площадку, оборудовать парковую дорожку с навесами и качелями. На территории Городища планируют восстановить историческое мощение, обустроить дорожки, озеленить и благоустроить территорию, восстановить комплекс зданий присутственных мест с новой социальной функцией. На прибрежной территории реки Протвы появятся зоны отдыха с купелями.

На всех участках будут установлены декоративные опоры освещения в единой исторической стилистике. Кроме того, будет организована подсветка памятников. Территорию озеленят с учетом климатических характеристик и существующих насаждений, высадят кустарники, деревья и обустроят цветники.