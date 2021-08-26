РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Спортсменка из Люберец Лидия Соколова завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниорок и юниоров в возрасте 15-17 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходят в Польше с 19 по 27 августа. В них участвуют порядка 250 спортсменов из разных стран.

«Люберецкая спортсменка покорила Европу! Воспитанница отделения тяжелой атлетики СШОР городского округа Люберцы Лидия Соколова заняла 3 место с результатом в сумме двоеборья 184 кг (рывок - 83 кг, толчок - 101 кг). Также у нее бронзовая медаль за рывок», - сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсменку и ее тренера Кирилла Завадского с достойным выступлением на чемпионате Европы.