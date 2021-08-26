РИАМО - 26 авг. Компания Apple планирует повысить цену на всю линейку новых iPhone 13, которую презентуют в начале сентября. На это решение повлияли производственные затраты, сообщает Газета.ru.

Причиной подорожания стал дефицит полупроводников. Именно он привел к росту затрат производителя чипов TSMC. Они увеличились в стоимости на 20% с января 2021 года.

Apple – самый крупный клиент TSMC: эта компания приносит свыше 20% дохода производителя чипов. Поэтому цены на всю продукцию, в том числе линейку iPhone 13, вырастут на 3-5%.

Предположительную стоимость будущего нового iPhone ранее назвали аналитики TrendForce.

Цена на модель mini составит 700 долларов (около 50 тыс. рублей), iPhone 13 – 800 долларов (60 тыс. рублей), смартфон серии Pro – 1 тысячу долларов (порядка 73 тыс. рублей), а Pro Max – 1100 долларов (81 тыс. руб).