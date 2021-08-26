РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В ТЦ «Торговые ряды» городского округа Люберцы 29 августа с 12:00 до 19:00 будет работать стационарный пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал госуслуг или региональный портал mosreg.ru.

Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Второй компонент прививки можно сделать в любом поликлиническом отделении без предварительной записи.