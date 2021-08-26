РИАМО - 26 авг. Москвичей ждут периоды бабьего лета – горожане будут и мерзнуть, и наслаждаться солнечной погодой, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, в Москве будут периоды бабьего лета. Но по определению, бабье лето — это периоды теплой, сухой погоды по отношению к норме после затяжного ненастья», – сказал синоптик.

Вильфанд предупредил, что все любители бабьего лета должны помнить, что сначала будет ненастная погода: придется померзнуть от ветра и холода. При этом конкретные даты начала данного периода прогнозируются за 3-4 дня. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных дождей не ожидается, а дневная температура составит плюс 25 градусов.

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