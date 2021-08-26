РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников заменили информационный стенд, испорченный вандалами, сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг директор спорткомплекса «Котельники» Михаил Набокин на входной группе Кузьминского лесопарка собственноручно заменил испорченный вандалами информационный стенд.

Если жители увидели подобную надпись или рисунок, стали очевидцами ее нанесения или обладают информацией о лицах, причастных к ее размещению, нужно проинформировать об этом органы внутренних дел.