В последние выходные уходящего лета жителей и гостей столицы ждут концерты Элджея и группы «Крематорий». В театрах покажут спектакли «Маленькие комедии» и «Язычники». На Красной площади пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», а в выставочных залах города — акция «Ночь кино». В кинотеатрах покажут фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре» и фильм ужасов «Кэндимен». Куда сходить и что посмотреть в Москве в грядущие выходные, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Элджей

Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy

Когда: 27 августа в 23:00

Стоимость: от 3300 рублей

Популярный рэпер даст сольный концерт в клубе Gipsy. Музыкант известен своим уникальным образом и умением создавать атмосферу бесконечной вечеринки. Зрителей ждут как проверенные хиты, так и новые песни. Приобрести билеты можно на сайте клуба.

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«Крематорий»

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «Главклуб»

Когда: 28 августа в 20:00

Cтоимость: от 1500 рублей

Группа «Крематорий» — ветеран рок-движения. Коллектив выступит с симфоническим оркестром и артистами московского театра «Микос». В программе — песни, которые редко исполняют на концертах. Купить билет можно на сайте клуба.

«StandUp Show ТНТ»

Где: Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 29 августа в 20:00

Стоимость: от 900 рублей

Стендап стал одним из наиболее востребованных жанров как в России, так и во всем мире. Комики привлекают зрителей забавными и интересными рассуждениями о быте, повседневности и абсурде. В Зеленом театре ВДНХ выступят Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Гурам Амарян, Евгений Чебатков, Роман Косицын и другие известные представители жанра. Билеты — на сайте.

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СПЕКТАКЛИ

«Язычники»

Где: Москва, Садовническая наб., д. 69, «Театр.doc»

Когда: 27 августа в 20:00

Стоимость: от 2100 рублей

Режиссер Валерия Сурковая представляет зрителям спектакль по пьесе Анны Яблонской. Постановка — о современном кризисе веры, о крайностях, которых может достичь человек в поиске индивидуального спасения. Билеты — на сайте театра.

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«Маленькие комедии»

Где: Москва, Комсомольская пл., д. 4, Центральный дом культуры железнодорожников

Когда: 28 августа в 19:00

Стоимость: от 1200 рублей

В основе спектакля — истории любви, основанные на рассказах Чехова «Медведь» и «Предложение». На сцене выступят Михаил Полицеймако и Мария Аронова — соратники по антрепризной сцене. Режиссер комедийного спектакля — Алексей Кирющенко. Билеты можно приобрести на сайте «Афиши».

ФЕСТИВАЛИ

Всероссийская акция «Ночь кино»

Где: выставочные залы Москвы

Когда: 28 августа

Стоимость: бесплатно

В галереях и выставочных залах Москвы пройдет акция «Ночь кино». Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на любой вкус и возраст, в ней — мультфильмы, хорроры, советская классика, творческие встречи и фестиваль молодой анимации. Узнать, где и когда состоятся кинопоказы, можно на сайте.

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Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Где: Москва, Красная площадь

Когда: с 27 августа по 5 сентября

Стоимость: от 1200 рублей

На международном фестивале выступят лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. Для гостей подготовили не только обширную вечернюю программу с пиротехническими и лазерными эффектами, но и конное шоу с показательными выступлениями. Специальным гостем фестиваля станет фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Приобрести билет можно на сайте организаторов.

Фестиваль цветов и экопродуктов Green City

сайт "ВДНХ"

Где: Москва, ВДНХ, Летний кинотеатр-лекторий

Когда: с 26 по 29 августа

Стоимость: бесплатно

В программу фестиваля входят мастер-классы, семинары и лекции, творческие мастерские, связанные с экологией, полезными продуктами и цветоводством. На ярмарке можно приобрести горшечные, садовые цветы и растения, инвентарь и технику, органические продукты от фермеров и сыроделов, натуральную косметику. Подробности — на сайте ВДНХ.

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ВЫСТАВКИ

«За Нилом. Искусство Древнего Египта»

Где: Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2, галерея «Загорье»

Когда: с 28 августа по 7 ноября

Стоимость: 100 рублей — полный билет, 50 рублей — льготный

Партнер выставки — Российская государственная библиотека для слепых. В экспозиции представят репродукции, копии скульптур, рельефы и макеты произведений искусства, которые можно потрогать руками. Описания к экспонатам, подлинники которых хранятся в музеях Каира, Берлина, Парижа, Москвы и других городов, напишут на языке Брайля. Приобрести билет на выставку можно по ссылке.

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«Душно vs дует»

Где: Москва, Измайловский пр-д, д. 4, галерея «Измайлово»

Когда: с 28 августа по 26 сентября

Стоимость: 100 рублей — полный билет, 50 рублей — льготный

Выставка «Душно vs дует» — ироничный проект о расколе общества на два лагеря: тех, кому летом душно, и тех, которым всегда дует. В экспозиции представят живопись, графику, фото, видео и объекты современных художников, которые через творчество попытаются привести представителей полярных позиций к пониманию. Билеты — на сайте.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре»

На праздник к королю приходит таинственный рыцарь, который предлагает присутствующим поучаствовать в игре: любой может нанести ему удар мечом, но через год ударивший должен принять удар в ответ. Единственный наследник престола, племянник короля сэр Гавейн принимает вызов и сносит голову гостю. Рыцарь же ставит голову на место, напоминает об уговоре и уходит. Год спустя Гавейн должен отправится в опасное путешествие, которое решит его дальнейшую судьбу.

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Фильм ужасов «Кэндимен»

Продолжение фильма, выпущенного еще в 1992 году. Квартал Чикаго — Кабрини-Грин — заселили хипстеры, герой оригинальной ленты Энтони Маккой повзрослел, занимается живописью и переезжает с девушкой в апартаменты на чердаке. Но встреча Энтони с одним из старожилов вновь пробуждает в нем воспоминания о Кэндимене — призраке с крюком вместо руки, которого можно призвать, произнеся его имя пять раз перед зеркалом.