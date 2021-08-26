В последние выходные уходящего лета жителей и гостей столицы ждут концерты Элджея и группы «Крематорий». В театрах покажут спектакли «Маленькие комедии» и «Язычники». На Красной площади пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», а в выставочных залах города — акция «Ночь кино». В кинотеатрах покажут фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре» и фильм ужасов «Кэндимен». Куда сходить и что посмотреть в Москве в грядущие выходные, читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
Элджей
Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy
Когда: 27 августа в 23:00
Стоимость: от 3300 рублей
Популярный рэпер даст сольный концерт в клубе Gipsy. Музыкант известен своим уникальным образом и умением создавать атмосферу бесконечной вечеринки. Зрителей ждут как проверенные хиты, так и новые песни. Приобрести билеты можно на сайте клуба.
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«Крематорий»
Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «Главклуб»
Когда: 28 августа в 20:00
Cтоимость: от 1500 рублей
Группа «Крематорий» — ветеран рок-движения. Коллектив выступит с симфоническим оркестром и артистами московского театра «Микос». В программе — песни, которые редко исполняют на концертах. Купить билет можно на сайте клуба.
«StandUp Show ТНТ»
Где: Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ
Когда: 29 августа в 20:00
Стоимость: от 900 рублей
Стендап стал одним из наиболее востребованных жанров как в России, так и во всем мире. Комики привлекают зрителей забавными и интересными рассуждениями о быте, повседневности и абсурде. В Зеленом театре ВДНХ выступят Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Гурам Амарян, Евгений Чебатков, Роман Косицын и другие известные представители жанра. Билеты — на сайте.
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СПЕКТАКЛИ
«Язычники»
Где: Москва, Садовническая наб., д. 69, «Театр.doc»
Когда: 27 августа в 20:00
Стоимость: от 2100 рублей
Режиссер Валерия Сурковая представляет зрителям спектакль по пьесе Анны Яблонской. Постановка — о современном кризисе веры, о крайностях, которых может достичь человек в поиске индивидуального спасения. Билеты — на сайте театра.
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«Маленькие комедии»
Где: Москва, Комсомольская пл., д. 4, Центральный дом культуры железнодорожников
Когда: 28 августа в 19:00
Стоимость: от 1200 рублей
В основе спектакля — истории любви, основанные на рассказах Чехова «Медведь» и «Предложение». На сцене выступят Михаил Полицеймако и Мария Аронова — соратники по антрепризной сцене. Режиссер комедийного спектакля — Алексей Кирющенко. Билеты можно приобрести на сайте «Афиши».
ФЕСТИВАЛИ
Всероссийская акция «Ночь кино»
Где: выставочные залы Москвы
Когда: 28 августа
Стоимость: бесплатно
В галереях и выставочных залах Москвы пройдет акция «Ночь кино». Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на любой вкус и возраст, в ней — мультфильмы, хорроры, советская классика, творческие встречи и фестиваль молодой анимации. Узнать, где и когда состоятся кинопоказы, можно на сайте.
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Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
Где: Москва, Красная площадь
Когда: с 27 августа по 5 сентября
Стоимость: от 1200 рублей
На международном фестивале выступят лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. Для гостей подготовили не только обширную вечернюю программу с пиротехническими и лазерными эффектами, но и конное шоу с показательными выступлениями. Специальным гостем фестиваля станет фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Приобрести билет можно на сайте организаторов.
Фестиваль цветов и экопродуктов Green City
Где: Москва, ВДНХ, Летний кинотеатр-лекторий
Когда: с 26 по 29 августа
Стоимость: бесплатно
В программу фестиваля входят мастер-классы, семинары и лекции, творческие мастерские, связанные с экологией, полезными продуктами и цветоводством. На ярмарке можно приобрести горшечные, садовые цветы и растения, инвентарь и технику, органические продукты от фермеров и сыроделов, натуральную косметику. Подробности — на сайте ВДНХ.
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ВЫСТАВКИ
«За Нилом. Искусство Древнего Египта»
Где: Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2, галерея «Загорье»
Когда: с 28 августа по 7 ноября
Стоимость: 100 рублей — полный билет, 50 рублей — льготный
Партнер выставки — Российская государственная библиотека для слепых. В экспозиции представят репродукции, копии скульптур, рельефы и макеты произведений искусства, которые можно потрогать руками. Описания к экспонатам, подлинники которых хранятся в музеях Каира, Берлина, Парижа, Москвы и других городов, напишут на языке Брайля. Приобрести билет на выставку можно по ссылке.
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«Душно vs дует»
Где: Москва, Измайловский пр-д, д. 4, галерея «Измайлово»
Когда: с 28 августа по 26 сентября
Стоимость: 100 рублей — полный билет, 50 рублей — льготный
Выставка «Душно vs дует» — ироничный проект о расколе общества на два лагеря: тех, кому летом душно, и тех, которым всегда дует. В экспозиции представят живопись, графику, фото, видео и объекты современных художников, которые через творчество попытаются привести представителей полярных позиций к пониманию. Билеты — на сайте.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре»
На праздник к королю приходит таинственный рыцарь, который предлагает присутствующим поучаствовать в игре: любой может нанести ему удар мечом, но через год ударивший должен принять удар в ответ. Единственный наследник престола, племянник короля сэр Гавейн принимает вызов и сносит голову гостю. Рыцарь же ставит голову на место, напоминает об уговоре и уходит. Год спустя Гавейн должен отправится в опасное путешествие, которое решит его дальнейшую судьбу.
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Фильм ужасов «Кэндимен»
Продолжение фильма, выпущенного еще в 1992 году. Квартал Чикаго — Кабрини-Грин — заселили хипстеры, герой оригинальной ленты Энтони Маккой повзрослел, занимается живописью и переезжает с девушкой в апартаменты на чердаке. Но встреча Энтони с одним из старожилов вновь пробуждает в нем воспоминания о Кэндимене — призраке с крюком вместо руки, которого можно призвать, произнеся его имя пять раз перед зеркалом.
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