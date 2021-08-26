РИАМО - 26 авг. В центре Москвы создается современное и удобное арт-пространство в духе конструктивизма, недалеко от станции метро «Достоевская» появится «Квартал поэтов», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В новом пространстве мегаполиса появятся тематические кластеры, которые будут посвящены русской культуре.

В частности, новый сквер создадут на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. Там планируют установить арт-инсталляцию «Неизвестному поэту», а также стену из кортена (сталь с эффектом ржавчины) на которой разместят цитаты литераторов, музыкантов и режиссеров.

Кроме того, в квартале будут созданы прогулочные зоны и площадки для отдыха, во дворе «Есенин-центра» появится сцена-трансформер, на которой планируют проводить выступления, лекции и мастер-классы.

Новый «Квартал поэтов» украсят 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена.

В рамках работ будет обновлено покрытие тротуаров и прилегающих проездов, рабочие приведут в порядок газоны. Еще появятся цветники, будут высажены деревья и кустарники, установлены новые фонари.

Работы по созданию «Квартала поэтов» завершены на 90%.