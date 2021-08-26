РИАМО - 26 авг. В конце лета и в начале осени на прилавках фруктов много, стоят они недорого, поэтому многие жители РФ стараются съесть их как можно больше, чтобы запастись витаминами. В таком случае человек может перестать контролировать аппетит и набрать лишний вес, сообщила спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

«У людей такой нарратив в голове, а еще есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты – это еда сезонная, и, пока сезон, надо их есть изо всех сил. Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, а в животе начинает бурчать», – сказала Савельева в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что есть фрукты полезно в любое время года, но нужно соблюдать меру. Например, не рекомендуется съедать больше 2 яблок в день, так как в них высокое содержание сахара.

«Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нем будет много полезного, особенно если оно только что сорвано, из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по 2 в день», – добавила специалист.

Она отметила, что ежедневная порция фруктов – примерно 200 г.