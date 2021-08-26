РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. Для жителей микрорайона Белая Дача подмосковных Котельников прошла праздничная программа в рамках Дня добрососедства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне во дворе домов №№34, 40 и 41 в микрорайоне Белая дача в рамках Дня добрососедства, посвященного празднованию Дня города Котельники, прошло мероприятие с участием УК «Котельники» и театра «Софит».

Замглавы администрации округа Ирина Кузьмина поздравила горожан с наступающими праздниками - 1 сентября и Днем города Котельники, пожелала благополучия, добра, понимания в семьях и мирного неба над головой.

Для жителей провели праздничную программу. После их ждали сладкие угощения.

Следующий День добрососедства пройдет в четверг в 18:00 во дворе дома 25 микрорайона Ковровый.