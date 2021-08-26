РИАМО - 26 авг. Свыше 30 млн российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей до конца следующей недели, сообщает Nation News.

Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, денежные средства на банковскую карту до конца следующей недели получат 30,7 млн человек.

«Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников «Почты России», это 12,7 млн человек, будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии», – пояснил Котяков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах пенсионерам страны. Они получат по 10 тыс. рублей, деньги начислят автоматически. Выплата касается всех пенсионеров, как работающих, так и неработающих.