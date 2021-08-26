РИАМО - 26 авг. Состояние 90-летнего советского и российского актера, народного артиста России Ивана Краско, госпитализорованного с инсультом, стабильное, сообщает Федеральное агентство новостей.

Директор артиста Вячеслав Смородинов подчеркнул, что врачи оценивают состояние Краско как средней тяжести. При этом он находится в сознании.

«Никаких изменений пока нет. Не так все плачевно, все-таки возраст, но все стабильно», — подчеркнул Смородинов.

Иван Краско отдыхал на даче, когда ему стало плохо: у актера потемнело в глазах и начала отказывать нога. Однако он не обратил на данные симптомы должного внимания и запретил вызывать скорую помощь.

Однако актеру все равно понадобилась госпитализация.