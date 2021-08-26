РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Рекордсмены мира, лидеры Федерации силового экстрима России 1 сентября проведут для жителей городского округа Люберцы общеукрепляющую зарядку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках проекта «Спорт - в каждый двор!» 1 сентября в 16:00 на детской площадке возле дома №15 по улице Льва Толстого в Люберцах лидеры «РосМолСпорт Московской области» и Федерации силового экстрима России, рекордсмены мира проведут общеукрепляющую зарядку для всех желающих», - сказал председатель Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

Он добавил, что в мероприятии будут участвовать рекордсмен Сергей Чуприна, а также Денис Шпигель, входящий в топ-6 бодибилдеров России. Помимо зарядки гостей ждут веселые викторины и экстремальное силовое шоу.

«Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» и ОФСОО «Федерация силового экстрима России» при поддержке администрации городского округа Люберцы», - уточнил Агаджанян.