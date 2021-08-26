РИАМО - 26 авг. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ пристройки на 400 мест к зданию МБОУ СОШ №4 в Лобне, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Пристройка располагается по адресу: ул. Чайковского, д. 2.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Лобня.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта.