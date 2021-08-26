РИАМО - 26 авг. Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения на торгах по продаже имущества должника - ООО «Страж-Лазер», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на нарушения поступила от физлица. По доводам жалобы конкурсный управляющий при организации торгов по продаже имущества должника неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе.

Изучив представленные доказательства, комиссия ведомства установила обстоятельства, которые подтвердили нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в торгах. Жалоба признана обоснованной.

Конкурсному управляющему было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.