РИАМО - 26 авг. Россияне могут обратиться к специалистам на горячую линию «Антиконтрафакт» по вопросам незаконного оборота промышленной продукции. Об этом сообщает пресс-служба международной ассоциации «Антиконтрафакт».

По вопросам защиты своих прав и законных интересов потребители и производители могут обратиться на горячую линию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт» с единым федеральным номером: 8(800)333-51-12.

Горячая линия не подменяет предусмотренные законодательством РФ каналы общения органов власти с гражданами и организациями по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Обо всех фактах производства, хранения, перевозки продукции с признаками незаконного оборота промышленной продукции можно сообщить на сайте «Горячая линия Антиконтрафакт», перейдя по ссылкам на официальные сайты правоохранительных и контрольных органов, органов исполнительной власти и организаций, имеющих соответствующую компетенцию.