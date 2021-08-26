РИАМО - 26 авг. На улице Красных Зорь в Можайском районе столицы в рамках программы реновации построят дом на 320 квартир в форме полки с книгами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Можайском районе по адресу: ул. Красных Зорь, вл. 23/25 в 2023 году введут в эксплуатацию дом для переселения по программе реновации. На площадке сейчас устраивают шпунтовое ограждение, фундаментную плиту дома и разрабатывают котлован», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из 5 секций разной этажности. Благодаря сложной ступенчатой структуре дом будет напоминать полку с книгами. Фасады облицуют клинкерной плиткой под светлый кирпич. Дополнительный ритм фасаду зададут вертикальные рельефные выступы на уровне 1-го этажа.

Часть лоджий остеклят непрозрачным стемалитом — закаленным эмалированным стеклом — в цвет основного тона фасада. Витражное остекление станет элементом оформления входных групп.

В доме расположатся 320 квартир: 61 однокомнатная, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатные. Из них 5 будут оборудованы под нужды маломобильных жильцов: там расширят коридоры и установят специальную сантехнику. Все квартиры передадут под заселение с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации.

Первые этажи — нежилые, их отдадут под размещение магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей. Там же появятся технические помещения.

В рамках благоустройства территории возле дома появятся детская и спортивная площадки, а также парковка. Кроме того, на территории разобьют газоны, высадят цветы, деревья и кустарники.

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