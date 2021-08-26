РИАМО - 26 авг. Жители Подмосковья, отмечающие юбилеи от 80 до 115 лет, могут оформить заявку на получение подарочного набора через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В большинстве случаев подарочные наборы жителям региона старшего поколения вручаются в беззаявительном порядке. Однако в случае недавнего переезда юбиляра в Подмосковье и его отсутствия в базе для получения подарка нужно подать заявление.

«Раньше оформление подарочного набора проходило только в МФЦ и соцзащите. Теперь сервис доступен на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей старшего возраста предусмотрена подача заявления через представителя – это нужно указать при заполнении электронной формы», – сказал министр госуправления, ИТ и связи области Максим Рымар.

При этом жители могут обратиться за помощью в МФЦ.

«В цифровой зоне жителю предоставят доступ к порталу, помогут оформить онлайн-заявку и все необходимые документы», – заявил Рымар.

Найти электронную услугу можно в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Далее нужно выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам», заполнить форму – дать согласие на обработку персональных данных, указать их, приложить скан паспорта и регистрации в Подмосковье.

Если заявку подает представитель юбиляра, его данные и данные о доверенности тоже необходимо указать.

Ответ придет в личный кабинет в течение 8 рабочих дней. Подарок предоставят в том случае, если юбилейная дата наступит не позже, чем через 1 месяц после подачи заявки, также с даты юбилея не должно пройти больше 12 месяцев.

В 2020 году наборы получили свыше 76 тыс. юбиляров Подмосковья.