РИАМО - 26 авг. При формировании партийной программы «Единая Россия» провела серьезную работу по изучению общественного мнения. Были обозначены перемены, которых ждут в Подмосковье, сообщила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

Предвыборная программа развития региона «Подмосковье – территория перемен» принята на внеочередной региональной конференции партии «Единая Россия», которая состоялась 25 августа. На конференции выступил губернатор Московской области, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. Он обозначил приоритетные задачи для развития Подмосковья.

«Хочу отметить большую серьезную и важную работу, которую провели коллеги из ЕР, по изучению общественного мнения, определению именно тех кейсов, которые действительно актуальны, а порой и просто необходимы», — сказала Юденич.

Она добавила, что перемены, которых ждут в Подмосковье, названы и обоснованы предельно ясно и аргументированно.

«Сфера ЖКХ на первом месте понятна и объяснима: дом, подъезд, двор. Они должны быть чистыми и благоустроенными. Здесь же задачи благоустройства и безопасности наших городов, комфортной транспортной сети», — подчеркнула Юденич.

Перемены в Подмосковье

Блогер Егор Балев в свою очередь отметил перемены в Подмосковье.

«Самое интересное, что я заметил, увидел, услышал от губернатора – это про те перемены, которые уже видно. <…> Видны уже не только жителям Московской области, но и жителям всей России те перемены, которые происходят сейчас и здесь», — рассказал блогер.

Балев добавил, что уже много лет занимается волонтерской деятельностью и ведет блог про волонтерство. Блогер стал лауреатом премии губернатора «Медиана».

Балев также добавил, что другие регионы перенимают волонтерский опыт Московской области.

«Недавно с «Молодой гвардией» мы поставили рекорд России – выложили силуэт Неизвестного солдата из 22 тыс. свечей. То есть мы уходим в новые качественные форматы», — рассказал блогер.

Выборы

24 августа на втором этапе съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

В выборах в Госдуму примут участие представители КПРФ, партии «Зеленые», ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».

В выборах в Мособлдуму примут участие представители партий «Родина», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», «Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».