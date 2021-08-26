РИАМО - 26 авг. Комитетом по конкурентной политике Подмосковья совместно с администрацией городского округа Фрязино объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под производственную деятельность, сообщает пресс-служба комитета.

Земельный участок площадью 1 932 кв. м сдается в аренду на 5,5 лет. Начальная ежегодная арендная плата – 795,944 тыс. руб.

Производственная деятельность предусматривает размещение объектов капитального строительства в целях переработки полезных ископаемых и изготовления вещей промышленным способом, что подразумевает появление новых рабочих мест на территории городского округа.

Заявки на аукцион принимаются до 24 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 63678). Аукцион состоится 28 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта.