РИАМО - 26 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в регионе планируется разработать программу, в рамках которой дети смогут бесплатно научиться плавать и безопасно вести себя при посещении водоемов, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Разработкой обучающей программы займутся специалисты министерства образования совместно с министерством спорта области.

Основанием для этой инициативы стало ухудшение статистики по количеству утонувших с начала года детей в России. Если общие цифры по утоплениям улучшаются, то та часть, которая касается несовершеннолетних, ухудшается в течение последних 2 лет.

«Спасатели связывают это с пандемией: во-первых, многие дети, не охваченные по объективным причинам организованным отдыхом, остались без присмотра взрослых, во-вторых, многие семьи никуда не поехали в этом году в отпуска из-за эпидситуации, остались в регионе, отдыхали на наших водоемах, часто в местах, не предназначенных для купания», - поделилась Мишонова.

Для того, чтобы оценить ситуацию в регионе, был проведен опрос родителей. В результате стало известно, что хорошо плавают 32% детей из Подмосковья, а 31% - не умеют плавать.

Из тех, кто на вопрос о навыках ответил положительно, 40% научились плавать под руководством родителей, друзей или родственников, и только 2% - в школе.

В связи с этим будущая программа рассмотрит возможность обучения детей, в том числе на уроках физкультуры.

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