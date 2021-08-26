РИАМО - 26 авг. Суд в Москве оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на общую сумму 36 млн рублей за невыполнение требования по локализации баз данных пользователей на территории РФ, сообщает Газета.ru.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что для компании WhatsApp это первый штраф.

В прошлом году Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. При этом компания Facebook оплатила назначенный штраф, а Twitter – нет.

Согласно действующему законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить систематизацию и хранение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.