РИАМО - 26 авг. Благодаря Госжилинспекции Подмосковья управляющие компании вернули жителям региона свыше 54,5 млн рублей после перерасчета платы за отопление, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году по официальным обращениям граждан состоялось 613 документарных проверок, было выдано 314 предписаний о перерасчетах.

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и, по его желанию, заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в «платежке» или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию», – сказала глава областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Основная часть проведенных перерасчетов коснулась расчета платы за отопление. Заявителям из 19 муниципалитетов региона вернули 38 169 224 рубля. На втором месте по количеству возмещенных средств с серьезным отставанием остались перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Их сумма в 7 городских округах составила 6 634 979 рублей. За электроэнергию жителям Подольска и Дмитрова пересчитали 3 074 596 рублей.

Сумма возврата за горячее и холодное водоснабжение заявителям из 15 округов региона составила 1 848 204 рубля, а за общедомовые нужды собственникам после перерасчета вернули 1 153 331 рублей.