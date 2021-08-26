РИАМО - 26 авг. На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» подвели итоги работы за 3 летних месяца. Всего за этот период общий объем поступивших на сортировку отходов достиг рекордных 600 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

На КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе поступило более 200 тыс. тонн отходов, на комплекс «Юг» в Коломне - 120 тыс. тонн, еще 115 тыс. тонн переработали на КПО «Дон» в Кашире, комплекс «Храброво» в Можайском округе принял 170 тыс. тонн отходов. Всей этой массы хватило бы, чтобы заполнить площадь Зарайского Кремля.

Основной вид отходов, поступивший на комплексы – пластиковая и стеклянная тара из-под воды и лимонадов. Это связано с жарой и повышенным спросом на прохладительные напитки летом. Количество ПЭТ, алюминия и стекла заметно выросло – до 9 тыс. тонн.

Объемы крупногабаритных отходов за лето тоже увеличились до 250 тыс. тонн. Жители Подмосковья летом чаще всего проводят ремонт жилых домов. В основном на переработку привозили старую мебель. Ее пропустили через дробилку, а полученную щепу использовали для технологической подсыпки прямо на комплексе.

Количество макулатуры напрямую зависело от месяца. В июне, с концом учебного года, объемы бумаги выросли на 15-20%. Ближе к августу картона снова стало больше – из-за покупок перед школой и осенним сезоном. В общей сложности отобрано 3 тыс. тонн макулатуры.

Продолжает расти и коллекция музеев на комплексах «РТ-Инвест». Частью экспозиции становятся самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях. В приемном отделении комплекса «Север» нашли советские купюры – 3 тыс. рублей, японскую кинокамеру Minolta Zoom 8 и портативный катушечный магнитофон «Романтик-3». На комплексе «Юг» найден штык – съемная часть оружия, его также передали в музей.

Самая необычная находка за все лето обнаружилась на комплексе «Дон». Это первый советский видеомагнитофон «Электроника ВМ-12». Еще одна уникальная находка отыскалась на КПО «Храброво» – это пистолет, похожий на старинное оружие 19 века. Теперь экспертам предстоит определить его подлинность и дату изготовления.

Всего с момента запуска 4 комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отсортировано 18 тыс. тонн металла, 20 тыс. тонн макулатуры, 31 тыс. тонн стекла и 60 тыс. тонн пластика. Из этого объема вторсырья можно изготовить более 1 млрд новых алюминиевых банок, 121 млн блокнотов, 190 млн елочных игрушек и 750 тыс. уличных скамеек.

На данный момент компания отправляет партнерам на переработку все вторичные ресурсы, но скоро «РТ-Инвест» запустит собственное предприятие по переработке полимеров. Вторсырье будет отвечать самым высоким требованиям качества и соответствовать первичному, поэтому его будут использовать для производства упаковки. Миссия «РТ-Инвест» - достижение «нулевого захоронения».