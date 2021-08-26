РИАМО - 26 авг. Правоохранители задержали на юго-западе столицы троих мужчин, обвиняемых в организации деятельности экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (запрещена в РФ – ред.), сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Деятельность организации осуществлялась с сентября 2017 года по апрель 2020 года. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном округе.

«Последователи изучали религиозную литературу и сведения, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы». <…> Организаторы проводили по видеосвязи онлайн-собрания, а также склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов РФ для участия в запрещенном религиозном движении», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что в ходе обысков изъяты компьютерная техника, экстремистская литература и множество других предметов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В ближайшее время задержанным мужчинам предъявят обвинения. Их планируют арестовать.