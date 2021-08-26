РИАМО - 26 авг. На внешней стороне 58 км МКАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла перед развязкой с М-1 и Молодогвардейской улицей.

Движение на данном участке дороги затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

За 7 месяцев 2021 года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, дорога продолжает оставаться самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое 12-е ДТП.