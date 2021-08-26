РИАМО - 26 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об иностранных агентах могут скорректировать в случае возникновения подобной необходимости, сообщает Газета.ru.

«Если, действительно, «цех», которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что факт признания СМИ или НКО иностранным агентом совсем не означает, что их нужно закрыть. Они не должны прекращать работу в результате такого решения.

«Главная задача — информировать граждан», — сказал Песков.