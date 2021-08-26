РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Экстренные службы Подольска отрабатывали совместную работу при ликвидации последствий ДТП и помощи пострадавшему, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На одной из улиц Подольска 25 августа экстренные службы округа провели совместное тактико-специальное учение по отработке вопросов взаимодействия и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

По легенде авария произошла с участием легкового автомобиля, двери машины от удара заклинило и в салоне остался заблокированным один человек в тяжелом состоянии, существовала угроза возникновения пожара. По прибытии на место наряд ГИБДД произвел оцепление места ДТП, после чего к работе приступили пожарные. Они вскрыли капот, провели локализацию и ликвидировали утечку и разлив ГСМ, установили средства стабилизации транспортного средства.

В кратчайшие сроки специалисты МЧС с помощью гидравлических ножниц деблокировали «зажатого» водителя. Для оказания медицинской помощи установили на пострадавшего шейный корсет и эвакуировали на специальных жестких щитах, которые позволяют максимально обездвижить тело при переломах. Затем передали пострадавшего работникам прибывшей на место ДТП «Скорой помощи», которые приступили к оказанию пострадавшему первой медицинской помощи. Учения прошли без ошибок.