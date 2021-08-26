РИАМО - 26 авг. Бывшая солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина впервые рассказала о том, что в возрасте 11 лет она пережила сексуальное насилие. Певица раскрыла страшную тайну в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Девушка не стала называть имя человека и никак не идентифицировала его личность. По словам артистки, после случившегося она «каждую ночь переживала один и тот же кошмар».

«Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко!» – заявила Катина.

По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы помочь современным подросткам справится с аналогичной проблемой.

Артистка подчеркнула, что долгое время работала с психологом, чтобы справится с колоссальным стрессом после произошедшего.

«Тату» – музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым. Первоначально группа использовала имидж лесбиянок, однако через какое-то время решила отказаться от него.

«Тату» до сих пор является наиболее успешной поп-группой из России, добившейся мировой популярности.