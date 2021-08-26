РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Дом №19 в жилом комплексе «Каскад Парк-2» в деревне Бережки городского округа Подольск получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Еще 10 дольщиков, которые ждали свои квартиры с 2019 года, получат долгожданные комплекты ключей.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова ранее сообщала о том, что разрешения на ввод в эксплуатацию выдали 4 проблемным корпусам – №№20, 23, 34 и 36. Таким образом, 5 домов в составе ЖК «Каскад Парк -2» достроили и ввели в эксплуатацию. Восстановлены права 50 дольщиков.

Строительство домов должно было завершиться в 2019 году, но застройщик ООО «СЗ Бережки» перенес сроки сдачи объекта на 2021 год. Министерство жилищной политики региона взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика на всех этапах завершения строительства.