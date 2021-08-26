РИАМО - 26 авг. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева дала несколько простых советов, как выбрать школьный портфель для ребенка. Так, важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Первоклассникам и ученикам начальных классов отлично подойдет ранец, так как он равномерно распределяет вес содержимого, уменьшает нагрузку на позвоночник, не провисает во время ходьбы.

Врач подчеркнула, что вес портфеля со всем содержимым не должен составлять более 10% от веса ребенка.

Необходимо остановить выбор на портфеле с анатомической спинкой или ортопедической подкладкой, которая плотно прилегает к спине. Верхняя часть портфеля не должна давить на шею, а нижняя – на поясницу, лямки также должны быть мягкими и удобными.

Ученики средней и старшей школы не хотят ходить с «детскими» портфелями. Тут важно найти компромисс: подобрать стильный рюкзак, при этом подходящий с анатомической точки зрения.