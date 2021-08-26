РИАМО - 26 авг. В городском округе Балашиха водитель дважды въехал в припаркованный на проезжей части автомобиль и скрылся с места ДТП. Нарушителя помогла вычислить видеокамера системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ходе административного расследования полицейские изучили запись видеокамеры системы «Безопасный регион», установленной рядом с местом происшествия. С помощью видеозаписи удалось установить государственный регистрационный знак автомобиля и личность владельца, который был за рулем в тот день.

«Отсутствие сотрудника полиции на дороге не означает, что действия нарушителей останутся безнаказанными. Каждый виновный ответит за свои действия», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Теперь виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. Также он обязан компенсировать владельцу причиненный ущерб.

«Безопасный регион» - единая система видеонаблюдения Подмосковья, созданная по решению губернатора региона для обеспечения общественной безопасности. Система включает в себя тысячи видеокамер, которые расположены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, на крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и в подъездах многоквартирных домов.