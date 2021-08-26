РИАМО - 26 авг. Новые смартфоны Apple iPhone 13 начнут продаваться 17 сентября, сообщает Газета.ru.

Согласно данным инсайдеров, в этом году «яблочная» компания не допустит задержек, поэтому все модели смартфонов будут выпущены точно в срок в один день.

Предполагается, что новая линейка гаджетов будет состоять из 4 девайсов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Главными новшествами телефонов будут камеры, увеличенная емкость аккумулятора и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, новые беспроводные наушники AirPods 3 появятся на прилавках 30 сентября.

Apple традиционно проводит свои презентации новых продуктов в начале сентября, однако в 2020 году из-за пандемии релизы новых гаджетов был перенесен на октябрь.

Пока неизвестно, когда новинки поступят в продажу в России. Вероятно, что РФ может попасть в первую волну стран, где начнутся продажи.