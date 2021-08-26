РИАМО - 26 авг. Из новой Москвы в медучреждение столицы санитарный вертолет Московского авиацентра доставил 46-летнего мужчину с инфарктом. На площадку «Красное» для транспортировки пациента привезла скорая, сообщает пресс-служба московского департамента ГО, ЧС и пожарной безопасности.

В вертолете мужчину сопровождала бригада Территориального центра медицины катастроф. Специалисты контролировали состояние больного.

В санитарных вертолетах МАЦ есть все необходимое оборудование для того, чтобы поддерживать жизненные функции организма человека, а в случае необходимости произвести и реанимационные действия.

Диэликтрический пол в салоне дает возможность производить все необходимые действия, не мешая пилотированию.