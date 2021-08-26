РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 авг. В подмосковном Домодедове завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Ленинского городского округа, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

Следствие установило, что злоумышленник, являясь единственным учредителем и генеральным директором строительной организации, заключил с одной из клиенток договор подряда на строительство дома в местном СНТ. С августа по декабрь 2019 года женщина перевела на счет злоумышленника свыше 2,3 млн рублей, при этом строительных работ было выполнено на сумму только 1,4 млн рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме более 860 тысяч рублей обвиняемый похитил и распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.