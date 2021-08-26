РИАМО - 26 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Реутов объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: ул. Новая, д. 2, пом. II, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 200,4 кв. м расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома, недалеко от ж/д станции Реутово.

Начальная цена продажи составляет 16,829 млн руб.

Заявки на аукцион принимаются до 20 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 60658). Аукцион состоится 22 сентября.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.