РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Депутаты Подольска отметили тенденцию к снижению дефицита в бюджете округа, в ближайшее время ожидается, что он станет профицитным, сообщила «РИАМО в Подольске» и.о. председателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

В четверг в администрации Подольска прошло 12 заседание совета депутатов округа второго созыва. На повестке дня значились 10 вопросов, один из которых касался внесений изменений и дополнений в решение совета «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Предлагаемые изменения обусловлены следующими причинами: изменением объемов безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в виде субсидий и субвенций; уточнением бюджета с учетом динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов и другими. Проектом решения предлагается увеличить доходы бюджета на 2021 год, а также безвозмездных поступлений и определить в объеме более 16 миллиардов рублей. Также предлагается увеличить доходы на 2022 и 2023 годы», - сказал замглавы администрации округа по экономике и финансам Алексей Карпов.

По словам Ушаневой, депутаты отметили тенденцию к снижению дефицита бюджета.

«Мы считаем, что в ближайшем будущем бюджет округа будет профицитным, то есть доходная часть будет больше расходной», - заключила она.