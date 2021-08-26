РИАМО - 26 авг. В столичном районе Северное Медведково начались работы по улучшению экологического баланса и созданию нового эстетического облика Медведковского пруда, сообщает пресс-служба «Мосводостока».

Необходимость благоустройства возникла в связи с быстрым обмелением водоема. Ранее пруд подпитывался естественным образом во время паводков и половодий, вызываемых таянием снега и дождями. Но из-за климатических изменений в Москве редко бывает снежная зима – это и сказалось на водоеме. В последние годы пруд перестал получать сезонную подпитку. Его дно стремительно теряет воду, а также скопило значительный объем грязи и ила. Водовыпуск, регулирующий подачу воды в пруд, нуждается в ремонте.

«Будут проведены такие работы, как полный спуск воды, извлечение иловых отложений со дна пруда, устройство водоупорного слоя, ремонт береговой полосы протяженностью 469 погонных метров с использованием нескольких типов берегоукрепления, устройство пологих выходов для водоплавающих птиц, восстановление водовыпуска и водосбросной камеры», - сказал заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

На завершающем этапе работ в водоеме обустроят две зоны биоплато в разных частях пруда общей площадью 535 квадратных метров. В этих местах высадят высшие водные растения, включая краснокнижные и редкие виды. Дополнительно на пруду обустроят места гнездования водоплавающих птиц и зону нерестилища раб. Предусмотрен также ремонт существующей смотровой площадки.

Медведковский пруд — популярное место прогулок у жителей района. Исторически водоем образовался, когда территория района Медведково находилась за чертой Москвы. Пруд оснащен пешеходным мостом и смотровой площадкой, а также детской игровой зоной.