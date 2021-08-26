РИАМО - 26 авг. Исходя из исследований Windows Report, 89% пользователей Windows работают на 10 версии ОС. При этом 47% из них не планируют переходить на 11-ю версию после ее выхода, сообщает Газета.ru.

Около половины опрошенных посчитали непривлекательным новый дизайн. Из них 6% находят его похожим на MacOS, 7% ожидали что-то большее, 13% не оценили ОС в целом.

А для 21% между этими версиями нет разницы.

В исследовании отмечается, что у четверти респондентов в текущий момент времени нет устройств, отвечающих требованиям 11 версии. Более трети не знают, подходят ли их устройства для установки новой системы.

Ранее была выпущена бета-версия Windows 11. В ней обновили приложение «Будильники и часы» и Focus Timer.