РИАМО - 26 авг. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 28 августа в 11:00 в рамках проекта «Уроки космоса» пройдет мероприятие «От модели — к планеру, от планера — на самолет», на нем спикеры из мира авиации расскажут о том, какие профессии нужны сфере сегодня, сообщает пресс-служба ВДНХ.

На мероприятии также расскажут, почему нужно развивать авиамодельный спорт, а также о первом в мире детском авиакосмическом салоне, прошедшем в России. Ведущим встречи выступит автор проекта «Уроки космоса» - президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Почетными гостями встречи станут директор центра авиации госкорпорации «Роскосмос», директор Детского авиакосмического салона Владимир Борисов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, президент Федерации авиамодельного спорта России, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук и заслуженный летчик-испытатель Валерий Ваньшин.

«От модели к планеру, от планера — на самолет» - исторический девиз общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, который привлекал советскую молодежь в авиацию.

Участие в «Уроке космоса» бесплатное, необходима предварительная регистрация. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будет запущена онлайн-трансляция в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках». Зрители смогут задать вопросы в комментариях к трансляции.

Все мероприятия на площадках ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки.