РИАМО - 26 авг. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Выполнение комплекса работ осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет бюджета Московской области.

Работы по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут выполнены до конца 2024 года. Общая протяженность автомобильных дорог и их участков составляет 302,6 км. Они располагаются в различных округах Подмосковья. Начальная стоимость закупки — 880,036 млн руб.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.