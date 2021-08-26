РИАМО - 26 авг. Столичная прокуратура проводит проверку после падения несовершеннолетнего рабочего на строительном объекте на северо-востоке города, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 24 августа во время строительных работ. После обрушения ограждения с высоты второго этажа упал несовершеннолетний рабочий. Его госпитализировали с различными травмами.

В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение требований законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего, а также требования об охране труда и технике безопасности.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.