РИАМО - 26 авг. Предприятие «ТПК Углепром» из Ленинского городского округа, производящее древесный уголь из отходов деревообрабатывающей промышленности, заключило экспортный контракт с латвийской компанией, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания стала одной из многих, заключивших контракт благодаря содействию регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД). Фонд был создан при Мининвесте Подмосковья с целью поддержки экспортеров региона.

Договор поставки продукции был заключен по итогам работы компании на Международной выставке «Берлинская Зеленая неделя - 2020», прошедшей зимой минувшего года в Берлине.

На выставке предприятие было частью группового стенда Подмосковья, который был полностью организован Фондом ВЭД, взявшим на себя все расходы по участию региональных предприятий в выставке.

«С начала этого года при поддержке Фонда ВЭД подмосковные предприятия приняли участие в 18 международных выставках. На сегодняшний день по итогам этих мероприятий заключено 16 экспортных контрактов на общую сумму свыше 3,7 млн долларов», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что это были только первые договоры и, как показывает практика, контракты по прошедшим выставкам будут заключаться еще в течение ближайших полутора – двух лет.

Глава Мининвеста Подмосковья посоветовала предприятиям региона ознакомиться с графиком международных выставок, рекомендуемых для посещения региональным Фондом ВЭД, и поучаствовать в профильных мероприятиях.

До конца 2021 года Фонд планирует посетить еще 22 международных выставки.