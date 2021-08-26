РИАМО - 26 авг. Абонементы «На количество поездок» стали доступны пассажирам ЦППК еще для 31 станции Казанского направления, они оформляются от станций с валидаторами, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Пассажиры могут приобрести абонементы на 10, 20 и 60 поездок для проезда до и от станций, где были установлены валидаторы.

Среди станций, для которых вводятся абонементы, есть Белоозерская, Кратово, Виноградово, Бронницы, Конобеево, Фаустово, Загорново, Совхоз, Пл. 42 км (Есенинская), Радуга, Пл. 63 км, Золотово, Пл. 84 км (Трофимово), Анциферово, Вялки, Гжель, Григорово, Донино, Игнатьево, Коренево, Кузяево, Люберцы-2, Овражки, О.П. 41 км, О.П. 52 км, О.П. 55 км, О.П. 49 км, Подосинки, Родники, Хрипань, Шевлягино.

Абонементы «На количество поездок» оформляются на маршруты, станция отправления и станция назначения которых оборудованы турникетными комплексами, либо если на одной из этих станций есть турникеты, а на второй – валидатор.

Пассажиры с абонементами должны валидировать их и на станции отправления, и на станции прибытия. Если пассажир забыл приложить абонемент к считывающему устройству в начале маршрута, проезд будет считаться безбилетным.