РИАМО - 26 авг. В Подмосковье задержали 2 ранее неоднократно судимых безработных 50 лет и 61 года, которых подозревают в серии краж из гаражей в Егорьевске на сумму более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Взломав замок, они проникли в гараж, расположенный на Коломенском шоссе и похитили имущество. Возбуждено уголовное дело.

«По месту жительства подозреваемых, а также в гаражах, находящихся в их пользовании, полицейскими обнаружено и изъято: 3 мобильных телефона, 4 сим-карты, электроинструменты, автозапчасти, комплекты зимних и летних шин, колесные диски, травматический пистолет и охотничье ружье», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что установлена причастность задержанных к совершению 26 краж на территории городских округов Егорьевск, Истра, Коломна, Луховицы, Павловский Посад, Протвино, Чехов и Орехово-Зуевского городского округа Московской области.