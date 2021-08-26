РИАМО - 26 авг. Столичная прокуратура поручила полиции провести проверку по факту нападения молодых людей с перцовым баллончиком на женщину в Москве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным СМИ, инцидент произошел в Измайловском парке столицы. Видеозапись с нападением была опубликована в соцсетях. На ней молодые люди сначала начинают разговаривать с прохожей, после чего заливают ей лицо содержимым перцового баллончика. При этом они смеются.
Предположительно, на видео фигурируют двое трэш-стримеров — Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.
Ход данной проверки контролируется прокуратурой.
Трэш-стрим – это трансляция, в которой блогеры за деньги зрителей снимают жесткий контент, часто связанный с насилием и унижением людей.
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