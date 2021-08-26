РИАМО - 26 авг. Столичная прокуратура поручила полиции провести проверку по факту нападения молодых людей с перцовым баллончиком на женщину в Москве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошел в Измайловском парке столицы. Видеозапись с нападением была опубликована в соцсетях. На ней молодые люди сначала начинают разговаривать с прохожей, после чего заливают ей лицо содержимым перцового баллончика. При этом они смеются.

Предположительно, на видео фигурируют двое трэш-стримеров — Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

«Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести процессуальную проверку в связи с размещением в соцсетях видеоролика, на котором неустановленные лица распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине», – сообщили в пресс-службе.

Ход данной проверки контролируется прокуратурой.

Трэш-стрим – это трансляция, в которой блогеры за деньги зрителей снимают жесткий контент, часто связанный с насилием и унижением людей.