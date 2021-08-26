РИАМО - 26 авг. В Московском зоопарке для посетителей открыли слоновник, ранее он не работал по техническим причинам, сообщает пресс-служба зоосада.
Москвичей и гостей столицы приглашают в гости к Памиру, Пипите, Капри и Филимону в часы работы зоопарка.
Как уточняется в Instagram-аккаунте зоопарка, сейчас открыты все павильоны зоосада, кроме «Копытных Африки». Но животных из данного павильона можно увидеть на уличной экспозиции.
Московский зоопарк открыл павильоны, а также возобновил работу постоянных выставок после снятия ограничений по коронавирусу 13 августа.
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