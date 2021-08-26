РИАМО - 26 авг. Подмосковью одобрены заявки на привлечение инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Среди крупнейших проектов - реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина отметил, что реализация проектов позволит привлечь 357 млрд руб. инвестиций, создать 47 тыс. новых рабочих мест.

«Московская область подала сразу 6 заявок, 4 из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры в рамках установленного лимита на сумму 23,7 млрд рублей, а еще 2 - на предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита на 5 объектов в размере 3,9 млрд рублей на конкурсной основе, - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что основная заявка была одобрена. Рассмотрение конкурсной состоится после 1 октября, когда станет понятна сумма нераспределенных лимитов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономике регионов. Кредиты будут выдавать на срок до 15 лет по ставке не выше 3%.

«За счет средств инфраструктурно-бюджетных кредитов будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это и 16 детских садов, которые очень востребованы, и 5 школ и пристроек – в целом почти на 9,2 тыс. мест. Мы также сможем отремонтировать 3 больницы и реконструировать 6 дорожных магистралей», - отметил Воробьев.

Среди крупнейших проектов - реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах. Первый этап планируется завершить в 2023 году, а запустить движение - уже в следующем. Пропускная способность возрастет на треть, а время проезда сократится с 1 часа до 15-20 минут. Также планируют продолжить реконструкцию Путилковского шоссе со строительством тоннеля.

Это обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД. Реконструкция Афанасовского и Пироговского шоссе улучшит транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах. Планируется построить новую дорогу Осташковское шоссе – деревня Ульянково и расширить Володарское шоссе в Ленинском округе.