РИАМО - 26 авг. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что, прежде чем продлевать новогодние каникулы для работающих пенсионеров, нужно оценить востребованность инициативы, сообщает RT.

Ранее предложение о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров на 4 дня внес депутат Госдумы Евгений Федоров.

Нилов пояснил, что такой вопрос может решиться либо внесением изменений в закон, либо указом главы государства.

«При этом надо понимать, кто за это будет платить: будет ли это оплачиваться из Фонда социального страхования, как это было в разгар пандемии, когда лиц 60+ определили на самоизоляцию и для них был оформлен больничный. Будет ли это оформлять работодатель, готов ли он на это, и готовы ли сами работающие пенсионеры», - пояснил Нилов.

Ответы на все эти вопросы необходимо найти до реализации инициативы.

Выплата 10 тысяч рублей пенсионерам: кому положена и как получить>>